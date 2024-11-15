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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 19:56'da gerçekleşen depremin derinliği 7,08 kilometre olarak ölçüldü.

 

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