Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, saat 19:56'da gerçekleşen depremin derinliği 7,08 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-11-15
Saat:19:56:13 TSİ
Enlem:37.98889 N
Boylam:37.58722 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/V8vcWYox07@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi