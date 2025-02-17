Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem olduğu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:18:41:23 TSİ
Enlem:38.30444 N
Boylam:38.77139 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/3CYUhcO9wF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi