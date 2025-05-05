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Malatya'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı

Malatya’nın Kale ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Malatya'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:12'de Malatya’nın Sariot‑Kale mevkiinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,0 kilometre olarak ölçüldü.

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