Malatya'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Malatya’nın Kale ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:12'de Malatya’nın Sariot‑Kale mevkiinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 5, 2025
SARIOT-KALE (MALATYA) https://t.co/f7KTZEabLO
05.05.2025, 18:12:32 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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