Malatya'da peş peşe depremler

Malatya’da peş peşe üç deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşların açık alanlardaki bekleyişi sürüyor.

"Yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil"

Malatya Vali Hulusi Şahin, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Şuan itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Hasarlı binalardan uzak durun uyarısı

Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şu ifadeleri kullandı:

Sağı solu arıyoruz. Herhangi bir göçükle ilgili bir Haber gelmedi inşallah gelmez. Üst üste depremler olunca halkımızda bir tedirginlik var. Halkımız riskli binalardan uzak kalıp toplanma alanlarında olurlarsa bize yardımcı olmuş olurlar. Ağır hasarlı olan binalardan halkımız özellikle uzak dursunlar. Toplanma alanlarına giderlerse kendilerine yardımcı oluruz. Halk da bir tedirginlik var.

Bakan Koca: Ambulans servisi başhekimliklerine çağrı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya’da meydana gelen depremin ardından ambulans servislerine olumsuz bir çağrı olmadığını duyurdu. Koca, “Sağlık açısından bilinen bir olumsuzluk yaşanmamış, Malatya ve Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine çağrı olmamıştır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.