Malatya'da şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarı açıldı
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarının açıldığı duyuruldu.
Malatya'da, şap hastalığı sebebiyle kapatılan canlı hayvan pazarı açıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla 1 Temmuz'da kapatıldığı belirtildi.
Müdürlük, canlı hayvan pazarının bugün açıldığı belirtildi.
Bazı yetiştiriciler, küçükbaş hayvanlarını Yeşiltepe Mahallesi'ndeki pazara getirdi.