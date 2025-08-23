  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Takip Et

Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Takip Et

Aktarılan bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında 16 BTE 244 plakalı otomobil, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 23 BC 278 plakalı otomobille çarpıştı.Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 ağır yaralı - Resim : 1

Çarpışmanın şiddeti ile 16 BTE 244 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Malatya-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Gündem
Dilencinin cebinden 45 bin lira çıktı
Dilencinin cebinden 45 bin lira çıktı
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: Islah olmaz muhteris
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: Islah olmaz muhteris
Usta yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti
Usta yönetmen ve akademisyen Zaur Mükerrem hayatını kaybetti
İzmir Körfezi alarm veriyor! Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
İzmir Körfezi alarm veriyor! Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüs yandı! Yangın tüpleri yetersiz kaldı
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüs yandı! Yangın tüpleri yetersiz kaldı
Şanlıurfa’da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü
Şanlıurfa’da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü