Malatya'da yoğun kar yağışı: Çok sayıda araç yolda kaldı (Video)

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle birçok araç yollarda mahsur kaldı.

Malatya'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca Malatya-Kayseri karayolunun Gürün-Darende arasındaki 18 ile 57. kilometreleri ağır taşıt geçişine geçici olarak kapatıldı.

Yağışın etkili olduğu Akçadağ-Kozluca ile Levent bölgelerinde çok sayıda araç yolda kalırken, mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri ile bölge sakinlerinin yardımlarıyla kurtarılmaya çalışıldı.

Kar yağışının kent genelinde etkisini artırarak bir süre daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.

