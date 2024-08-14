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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi yaralandı
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Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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