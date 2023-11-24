Malatya'daki 3 dakika arayla 2 depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Okan Tüysüz'den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; dün saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan yerin 6.99 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 dakika sonra bu kez saat 17.49'da yine merkez üssü Battalgazi olan yerin 6.36 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Söz konusu depremler, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır il ve ilçelerinden de hissedildi. Art arda yaşanan depremler, 6 Şubat depremleriyle büyük yıkımın yaşandığı bölgede korku ve paniğe neden oldu.

Prof. Dr. Naci Görür ve Okan Tüysüz'den açıklama

Malatya'da yaşanan depremlerin ardından yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, Malatya depremlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Malatya ve Adıyaman'da kısa aralıklarla 2 deprem oldu. İlki 5.3 ve ikincisi 4.5. Tahminim, biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy)."

Tüysüz: 6'nın biraz üzerinde deprem üretebilir

Prof. Dr. Tüysüz, ise Malatya depremlerine şunları söyledi:

"Çelikhan civarında 2 deprem oldu. 5.2 ve 4.6. orta büyüklükte, devamı olabilir hasarlı binalara dikkat. Bu deprem vesilesiyle daha önce yazdığım bir mesajı hatırlatmak isterim. Çelikhan ile Pütürge arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca bir fay var. Ne zaman kırılır bilinmez ama 6'nın biraz üzerinde deprem üretebilir. Ancak, 6 Şubat bir daha olmayacak."