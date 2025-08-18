Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında, Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı

Yangın, öğle saatlerinde Doğanyol ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.