  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayıldı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında, Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - Resim : 1

Çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı

Yangın, öğle saatlerinde Doğanyol ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İspanya'da aşırı sıcaklardan 2 bin 405 kişi hayatını kaybettiİspanya'da aşırı sıcaklardan 2 bin 405 kişi hayatını kaybettiDünya

 

Gözler Jackson Hole toplantısında! Powell'ın konuşması doları destekler mi?Gözler Jackson Hole toplantısında! Powell'ın konuşması doları destekler mi?Finans

 

Gündem
Onarımı süren Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak
Onarımı süren Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak
Samsun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Samsun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ta bir astsubay, uzman çavuşu vurduktan sonra intihar etti
Şırnak'ta bir astsubay, uzman çavuşu vurduktan sonra intihar etti
Burdur'da bir evden 20 kamyon çöp çıktı
Burdur'da bir evden 20 kamyon çöp çıktı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 45 kişi adliyeye sevk edildi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 45 kişi adliyeye sevk edildi
Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız
Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız