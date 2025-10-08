Maliye vergide kaosu bitiriyor! Vatandaş rahat nefes alacak

Emlak vergisinde 2026-2029 dönemine ilişkin takdir kararları 30 Haziran'da belirlendi. Özellikle büyükşehirlerde bazı bölgelerde artış yüzde 5000’e kadar ulaştı. Fahiş miktarlarda belirlenen artış oranları, on binlerce kişi tarafından mahkemeye taşındı.

Emlak vergisinde fahiş takdir kararlarına karşı davalar sürerken, artışlar Maliye tarafından değerlendirmeye alındı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere temin edilen veriler değerlendiriliyor. Yasal düzenleme ile artışlara bir üst sınır getirilmesi gündemde.

Yüzde 50 artış masada!

Daha önce de 2017 yılında takdir komisyonları tarafından arsalar ve araziler için kararlaştırılan değerler, gelen tepkiler üzerine sınırlandırıldı. Yüzde 3000’lere varan yeniden değerleme oranı için “Dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez” diye karar alındı. Karar üzerine, açılan davaların hepsi konusuz kaldı. ekonomim.com'un edindiği bilgiye göre Maliye'nin yine aynı yönde bir karar alarak, emlak vergisinde yüzde 50 ya da yıllık yeniden değerleme oranı kadar artış yapıması üzerinde çalışıyor.

Takdir komisyonları nasıl kuruluyor?

Emlak vergisi değerinin hesabında dikkate alınmak üzere, belediyeler bünyesinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından arsaya ya da araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değer tespitine ilişkin takdirler 4 yılda bir yapılıyor.

Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) ya da bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kuruluyor.

Komisyonun; yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak, vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etme görevleri bulunuyor.