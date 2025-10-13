Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan’ın bugünkü haberinde yer alan “Bakanın yakın çevresi, ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddianın “tamamen gerçek dışı” olduğu vurgulandı.

Duyuruda, gazetecilik ilkelerine aykırı hareket edildiği belirtilerek, “Nuray Babacan’ın 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Gazetecinin ‘Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi’ tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kulis ve iddia niteliğinde yapılan haberlerle kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu tür yayınlar hakkında hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle metin sonlandırıldı.

Basın Duyurusu - 13 Ekim 2025 pic.twitter.com/n0pvrNqjqE — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 13, 2025

Haberde ne iddia ediliyordu?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mide rahatsızlığının yeniden nüksettiğini ve tedavi gördüğünü iddia etti. Babacan, Şimşek’in yakın çevresine “Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik” dediğini ileri sürdü.

Babacan, köşe yazısında ayrıca, “Şimşek’in yargı, hukuk, siyaset arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlara verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor” ifadelerine yer verdi.

Gazeteci, “Bu kaygılara rağmen ülke her sabah yeni operasyona uyanıyor. Mansur Yavaş’a soruşturma girişimi, sanatçıları tutuklama gözdağı, sermayeyi ürküten kararlar, AKP’nin üst yönetimi tarafından aynen bizim gibi izleniyor. İşin ilginci kimse bu yapılanların gerekçesini savunmuyor, savunamıyor bile. Troller hariç” diye yazdı.