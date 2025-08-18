  1. Ekonomim
Maltepe Bağdat Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde patlama: Faciadan dönüldü

Maltepe Bağdat Caddesi bir güzellik merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 13.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki güzellik merkezinde facia yaşandı.

Kozmetik cihazında patlama meydana gelerek yangın çıktı

İddiaya göre, kapalı olduğu öğrenilen güzellik merkezinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana gelerek yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden sökülerek, alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine döküldü. Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Durumun bildirilmesi meydana üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

