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Maltepe'de 3 katı çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu: 2 kez verilen yıkım kararı uygulanmamış

İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda, ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Maltepe'de 3 katı çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu: 2 kez verilen yıkım kararı uygulanmamış
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Cevizli Mahallesi, Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.

Raporda, 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihli yapı tatil tutanaklarına konu ruhsata aykırı imalatların, göçmenin meydana geldiği tarihte mevcut olduğu belirtildi.

Maltepe'de 3 katı çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu: 2 kez verilen yıkım kararı uygulanmamış - Resim : 1

Söz konusu aykırılıklar nedeniyle 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan encümen kararlarıyla, ruhsat dışı sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6’ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak kararların uygulanmadığı kaydedildi.

Maltepe'de 3 katı çöken binayla ilgili bilirkişi ön raporu: 2 kez verilen yıkım kararı uygulanmamış - Resim : 2

Raporda, binanın mimarı, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen Hasan Balcı, sürveyan Mevlüt Okumuş, bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu belirtildi. 

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