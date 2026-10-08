Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor (Video)

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cevizli Mahallesi, Doğu Sokak’taki 6 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi, Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" denildi.