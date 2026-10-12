Maltepe'de çöken bina sakinlerine 9 milyon TL'lik acil yardım aktarılacak

İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe Kaymakamlığı'nda çöken binanın ve çevresindeki tahliye edilen apartmanların hak sahipleriyle bir araya geldi.

Düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Vali Gül ve Bakan Yardımcısı Bulut, arama kurtarma çalışmaları, mağdur vatandaşlara sağlanacak nakdi yardımlar ve bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"9 milyon TL acil yardım aktarılacak"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, olay günü ve sonrasında yürütülen çalışmalara değinerek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 8 Ekim'de Maltepe'mizde üzücü bir olay gerçekleşti. Bir binamızın alt iki katı çöktü. Bunun neticesinde 5 hemşehrimiz hayatını kaybetti, 11 hemşehrimiz ise yaralandı. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı hemşehrilerimize ise acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda tüm kurumlarımızın desteğiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve hamdolsun 24 saat geçmeden tüm arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. Hafta sonu defin işlemlerini ve acılı ailelerimizin süreçlerini yakından takip ettik. Bugün itibarıyla çöken binadaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk Lirası ödenek aktarılacak. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda Bakan Yardımcımız ve Bakanlık yetkililerimiz bölgeye geldi. Yıkılan binada ve etrafında tedbiren boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle istişarede bulunduk. Hayat devam ediyor; binalarla ilgili yapılacak çalışmaları konuştuk. Bu konuda detaylı bilgileri Bakan Yardımcımız sizlerle paylaşacaktır."

"1 yıl içerisinde projeyi hayata geçirmiş olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise bölgede izlenecek yol haritası ve kentsel dönüşüm alternatifleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki giden canları geri getiremiyoruz ancak devlet olarak her zaman mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk; dün olduk, bugün de yanlarındayız, yarın da olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür felaketlerin ardından net talimatları bulunmaktadır: Vatandaşımızın yanında olun ve vatandaşlarımızın taleplerini esas alarak yaklaşın. Bu anlayışla Sayın Bakanımız da bizi bu konuda görevlendirdi ve vatandaşlarımıza taziye dileklerini iletti. İlk günden itibaren AFAD ve yetkili birimlerimizle sahadaydık. Bugün de geleceğe yönelik burada neler yapabileceğimizi konuşmak üzere geldik. Vatandaşlarımızla görüşüp düşüncelerini aldık. Kardeşler Apartmanı'nda meydana gelen yıkımın ardından çevredeki 5 bina da tedbiren boşaltıldı. Ayakta duran binaların risk analizleri yapılıyor. Sonuç olarak bu binaları da projeye dâhil ederek bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçları zaten Valiliğimizce karşılanıyor. Biz de kalıcı iskan açısından kendilerine birkaç alternatif sunduk. İstanbul genelinde devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında 1 milyon 875 bin lira destek sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın kendi yüklenicileriyle binalarını yapma imkanı mevcuttur. Ancak devlet olarak bu süreçte vatandaşlarımızın anlaşma süreçlerini yürütmesinin zor olabileceğini değerlendirdik.

Daha önce Kartal, Kağıthane ve Güngören gibi birçok ilçemizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projelerinde olduğu gibi, bu projeyi de devlet eliyle çok kısa sürede hayata geçireceğimizi belirttik. Vatandaşlarımızın da beklentisi bu yöndedir. İnşallah 1 yıllık süre içerisinde bu projeyi tamamlayıp teslim etmiş olacağız. Bir diğer alternatif olarak ise Maltepe Esenkent'te daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan hazır daireleri kendilerine önerdik. Vatandaşlarımız bu alternatifleri değerlendirecekler. Ayrıca bugünden itibaren vatandaşlarımızın taleplerini alacak bir Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni faaliyete geçirdik. Tüm talepleri aldıktan sonra değerlendirip hangi alternatifle ilerleyeceğimize karar vereceğiz. Devletimizin desteği her zaman vatandaşlarımızın üzerinde olacaktır."

"Binalarında ruhsatsız tadilat yapılmış ya da teşebbüs edilmiş durumlar varsa vatandaşlarımız bize müracaat etsinler, detaylı incelemeleri yapalım"

Basın mensuplarının yaralıların durumuna ilişkin sorusuna yanıt veren Ömer Bulut, "Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hamdolsun, tedavi ve iyileşme süreçleri hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Tahliye edilen binalardaki ruhsat ve kaçak kat iddiaları ile inceleme süreçlerine dair gelen soru üzerine ise Bulut, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'u depreme hazırlama noktasında çok önemli projeler yürütüyoruz. Bugüne kadar TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve özel sektör destekleriyle 1 milyona yakın konutun dönüşümünü sağladık. Öncelikli riskli bölgelerimize dair haritalarımız mevcuttur. Ancak bina bazında da vatandaşlarımızdan ricamız şudur: Binalarında bir risk gören vatandaşlarımız mutlaka İl Müdürlüklerimize başvursunlar. Gerekli incelemeleri yapalım; riskli çıkması halinde yıkımını gerçekleştirip 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yenileyelim. Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşına bu düzeyde kentsel dönüşüm desteği sağlayan başka bir ülke bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu destek süresi 1 yıl daha uzatılmıştır. Binalarında ruhsatsız tadilat yapılmış ya da teşebbüs edilmiş durumlar varsa vatandaşlarımız bize müracaat etsinler, detaylı incelemeleri yapalım. Boşaltılan binaların ruhsat ve projelendirme durumlarına ilişkin incelemelerimiz sürüyor. Karot örnekleri alınıp projeler ile mevcut durumdaki kat sayıları ve iskan durumları karşılaştırılacak. Yapılacak incelemeler sonucunda binaların sağlamlığı tespit edildikten sonra vatandaşlarımızın tekrar oturmasına izin verilecek ya da binaların yıkımına karar verilecektir."