Maltepe'de çöken binada can kaybı yükseldi

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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada çarşamba sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Can kaybı üçe yükseldi

İstanbul Valiliği, enkazda 14 kişi olduğu bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarıldı.

Valilik, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Hayatını kaybeden kişilerden birinin 5 diğerinin ise 24 yaşında olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde ise bir kişin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle can kaybı üçe geldi.