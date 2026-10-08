Maltepe'de çöken binadaki dükkanın kiracısı faciayı aylar önce böyle görüntülemiş: "Çatlaklar oluştu, giderek büyüyor" (Video)

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi, Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yapılan resmi açıklamada Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapıldığı ve zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Ancak yapılan bazı açıklamalarda binada kaçak kat bulunduğu iddia edildi. Son olarak giriş katta bulunan dükkanın kiracısı Fatma Kaya'nın, binada oluşan çatlakları Nisan ayında görüntüleyerek komşularıyla paylaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

"Biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük, dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık"

Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadıklarını ve binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğine dikkat çeken Fatma Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki. Ben ufak paketleri kargo yapıyorum, o kadar. Burası zaten yıkılacaktı. Biz gelirken de eskiydi. Hatta alt katta pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü. Dedi ki, 'Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.' Bütün malım mülküm enkazın altında kaldı. Telefon geldi komşumuzdan sabah altıda, ezanla birlikte. Selma abla Trabzon'a gitti iki gün önce. Onun çocukları var şu an. Bir de bacağı kesik bir tane amca var enkazın altında şu anda. Ben burada dükkan kiracısıyım. Benim böyle bir yetkim yok ama ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama bir araya gelip de karar verilmesi maalesef ki olmadı. Ben kızıma video attım 13 Nisan'da, 'Çatlaklar oluştu' dedim. Zaten biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık."