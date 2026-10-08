Maltepe'de çöken binadan kurtarıldı: 'Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız'

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Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi, Doğu Sokak'taki, 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapılmış olup zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Zemin katı işyeri, üst katlarda bulunan 12 daire ise ikamet olarak kullanıldığı açıklandı.

"Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık"

Çöken binadan kurtarılan Gürpınar, "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık, binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.