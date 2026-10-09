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Maltepe’de çöken binanın beton örneklerinde deniz kabuğu çıktı

İstanbul Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, binadan alınan beton örneklerinin arasında deniz kabuğu görüldü. Görüntüler, binanın yapı malzemelerinin niteliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Haber Merkezi
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Maltepe’de çöken binanın beton örneklerinde deniz kabuğu çıktı
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Maltepe’nin Cevizli Mahallesi’nde dün sabah saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasının ardından ekipler bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Maltepe’de çöken binanın beton örneklerinde deniz kabuğu çıktı - Resim : 1

Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı.

Maltepe’de çöken binanın beton örneklerinde deniz kabuğu çıktı - Resim : 2

Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü.

Maltepe’de çöken binanın beton örneklerinde deniz kabuğu çıktı - Resim : 3

Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin dikkat çekti.