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Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları bitti

İstanbul Maltepe'de ilk 3 katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yıkılan binanın bulunduğu arsanın çevresi, zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı.

Haber Merkezi
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Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları bitti
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Cevizli Mahallesi, Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katı önceki gün saat 05.40 sıralarında çöktü.

Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları bitti - Resim : 1İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları bitti - Resim : 2

Arama kurtarmanın sona ermesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları ise gece saatlerinde tamamlandı.

Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları bitti - Resim : 3

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri yıkılan binanın bulunduğu arsanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Bazı noktalara da emniyet şeridi çekilerek alana girişler engellendi.

Maltepe’de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları bitti - Resim : 4