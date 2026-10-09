Maltepe'de çöken binanın enkazından son kişi de çıkarıldı, can kaybı 5'e yükseldi! Arama- kurtarma çalışmaları sona erdi

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Arama kurtarma ekiplerinin 25 saat süren çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan çıkarıldı.

Zeynep İnan

İnan’ın enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği anlar böyle görüntülendi.

Çöken binada arama - kurtarma çalışmaları sona erdi

İstanbul Valiliği, Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen bina göçüğünde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının saat 06.15 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Enkaz altından 14 kişinin çıkarıldığı, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği olayda, çevredeki 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yürütülen hassas çalışmalar neticesinde enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri

Facianın ardından cansız bedenlerine ulaşılan vatandaşların kimlik bilgileri de paylaşıldı.

Olayda; Gülce Dora Turhan (5), Ahmet Muhammed İnan (22), Zeynep İnan (20), Mesut Bilece (40) ve Hüseyin Özkurt (66) isimli 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza sonrası çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bölgedeki risk durumu değerlendirilerek 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Toplamda 20 mesken ve 6 iş yerini kapsayan bu alanlardan 55 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi.

Afet Barınma Grubu ekipleri, barınma ihtiyacı duyduğu tespit edilen 44 vatandaşı otellere yerleştirdi. Afet Psikososyal Destek Grubu hastanelerdeki yaralılar ve otellere yerleştirilen afetzedeler için destek sürecini başlatırken, Afet Beslenme Grubu ise alanda görev yapan personel ve bölge sakinlerine mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla aralıksız beslenme hizmeti sunuldu.

AFAD'ın İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sakarya birimlerinin yanı sıra İtfaiye, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyona 774 personel, 237 araç, 10 K9 arama kurtarma köpeği ve 2 dron katıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin enkaz kaldırma ve alan temizleme çalışmaları devam ediyor.