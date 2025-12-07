  1. Ekonomim
Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Maltepe, D-100 Karayolu'nda yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü devrildi. Havalimanı çalışanı 22 kişinin bulunduğu minibüste 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Minibüsün içerisinde sıkışan ağır yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükyalı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre; Ankara istikametine giden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağışın da etkisiyle şoförü Ömer Murat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan 1'i ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapanan iki şerit nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste sıkışan ağır yaralı Ali Rıza Kambur'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Kambur, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yola devrilen minibüsü kaldırmak için bölgeye vinç çağrıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

