Maltepe’de bir kişi silahla ateş açtı: Ölüler var, özel harekât bölgede

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Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanan olayda 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. 1 kişi de ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen özel harekât polisleri olaya müdahale ederken, çevredeki hareketlilik dronla takip ediliyor.

Olay yerine özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekât polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. Polis ekiplerinin, şüpheliyi ikna etme ve yakalama çalışmaları sürüyor.

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