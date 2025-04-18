Maltepe'deki huzurevinde çıkan yangında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 10 gün önce Maltepe'deki huzurevinde çıkan yangında yaralanan ve entübe edilen bir kişi yaşamını yitirdi. Biri entübe durumda olmak üzere dört hastanın tedavileri sürüyor.
İstanbul Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden beş kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.
Hastanede tedavisi süren bir kişi yaşamını yitirirken, biri entübe durumda olmak üzere dört hastanın tedavileri sürüyor.
Ne oldu?
9 Nisan'da saat 05:00 sıralarında Maltepe Huzurevi'nde yangın meydana gelmişti. Huzurevinin içerinde bulunan özel bakım ünitesinde meydana gelen yangında 27 kişi yaralanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan beş hastadan ikisi entübe edilmişti.