Mama takviyesine başlanmıştı! Murat Çalık bir haftada üç kilo daha verdi

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan CHP üyesi Çağla Biçer, "Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır. Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir" dedi.

Biçer'in sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır. Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir.

Bağışıklık sistemi son derece zayıflamış olan Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın, herhangi bir enfeksiyona maruz kalması halinde hayati riskle karşı karşıya kalmasından derin endişe duyuyoruz. Süreç, Adli Tıp Kurumu’nun yavaşlatılmış rapor süreciyle adeta kilitlenmiş durumdadır.

Ortada hiçbir hukuki zorunluluk bulunmamasına rağmen rapor beklenerek zaman kaybedilmesi, hem hukukun temel ilkelerini hem de toplumun adalet duygusunu ağır biçimde zedelemektedir. Bu gecikme, artık teknik bir prosedür değil; telafisi imkânsız sonuçlara yol açabilecek bilinçli bir ihmal haline gelmiştir. Gecikilen her gün, geri dönüşü olmayan bir bedelin kapısını aralamaktadır."

Tetkiklerin ardından yeniden cezaevine sevk edilmişti

Geçmişte iki kez kanser tedavisi görerek hastalığı yenen Çalık, cezaevinde 21 kilo vermesi üzerine lenfoma şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuştu. Kemik iliği biyopsisi alınarak yeniden cezaevine gönderilen Çalık cezaevinde yeniden rahatsızlanmış ve Adli Tıp Kurumu’nun yeniden değerlendirme talebi üzerine 18 Temmuz’da İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırılmıştı. Çalık’a sevk edildiği Şehir Hastanesi’nde yeniden kemik iliği biopsisi yapıldı. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından Çalık, 6 Ağustos tarihinde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kilo kaybı nedeniyle Çalık'a mama desteği de reçete edilmişti.

Üç ayda 20 kilo vermişti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, tarafından hazırlanan sağlık raporunda Çalık'ın üç buçuk ayda yaklaşık 20 kilo verdiğine ve mevcut durumda nüks riski, mide kanaması, kalp krizi ve yeni kanser gelişimi dahil ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilmişti. Kurul, "Cezaevi koşulları Çalık’ın yaşam hakkı ve sağlık hakkı açısından ciddi risk taşımaktadır. Cezaevinde kalması uygun değildir" tespitinde bulunmuştu.