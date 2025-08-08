Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tahliye edildi

  1. Ekonomim
Manavgat Belediyesi'nde "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer tahliye edildi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Özer tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

