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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevinden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yer alan açıklamada, "Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla da hizmet veya mal alımı yapılıyordu.

Sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği öne sürülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in buluştuğu kişiden, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro para aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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