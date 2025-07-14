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Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu

Manavgat Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimlerinde, CHP’li Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oya karşılık seçimden galip çıktı.

Haber Merkezi
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Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu
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Manavgat Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan seçimleri 16'ya karşı 20 oyla CHP'li Mehmet Çiçek kazandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları da dahil 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı toplam 18 kişi tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve içerisinde 110 bin euro bulunan baklava kutusunu oraya getiren baklavacının bir ay boyunca polis tarafından eğitildiğini iddia etmişti.

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