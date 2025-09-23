  1. Ekonomim
  3. Manavgat Belediyesi soruşturması: 2 kişiye 'etkin pişmanlık' tahliyesi
Manavgat Belediyesi soruşturması: 2 kişiye 'etkin pişmanlık' tahliyesi

Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan iki eski meclis üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra belediye meclis üyeliğinden istifa eden S.Ö. ve D. D. yeniden ifade verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini beyan eden iki eski meclis üyesinin, ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

