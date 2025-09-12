  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manavgat Belediyesi soruşturması | 3 kg altın ve yarım milyonun üzerinde döviz ele geçirildi
Takip Et

Manavgat Belediyesi soruşturması | 3 kg altın ve yarım milyonun üzerinde döviz ele geçirildi

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında zirai bir depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile yarım milyon Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manavgat Belediyesi soruşturması | 3 kg altın ve yarım milyonun üzerinde döviz ele geçirildi
Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem G.'nin, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, Kara'nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini itiraf etti.

Bunun üzerine savcılık A.D.K'nin bilgisine başvurdu. A.D.K., savcılıkta verdiği ifadede, Hüseyin Cem G'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Dosya kapsamında yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucu, zirai bir depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para ele geçirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davasının görülmesine başlandıEkrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davasının görülmesine başlandıGündem
Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Gündem
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa ettiBeykoz Belediye Başkan Yardımcısı Karakaya görevinden istifa ettiGündem
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz