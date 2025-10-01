  1. Ekonomim
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek, Zimmet, İrtikap ile İcbar Suretiyle İrtikap gibi suçlamalarla aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Manavgat Belediyesi soruşturması: 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak ve Vermek, Zimmet, İrtikap ile İcbar Suretiyle İrtikap suçlamalarıyla aralarında tutuklu Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenledi. T24'te yer alan habere göre iddianame, yargı süreci için Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

