Manavgat Belediyesi'ne operasyon: 21 kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "irtikap" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" iddialarına ilişkin 21 kişi daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin de olduğu belirtildi.