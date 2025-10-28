  1. Ekonomim
Manavgat Belediyesi'ne soruşturma: 24 gözaltı daha

Antalya'da Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 24 şüpheli daha gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aralarında Sözen döneminde başkan vekilliği görevi yapan bir kişinin de bulunduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında belediyeden ihale alan bazı inşaat şirketlerinin sahipleri ile iş insanlarının da yer aldığı öğrenildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesi'ne yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

 

