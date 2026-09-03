Manavgat Ormanı'nda yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Yangın, 17.30 sıralarında Örenşehir Mahallesi'nde çıktı. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Çalışmalara 75 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.