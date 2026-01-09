Manavgat'ta hortum 14 serayı kullanılamaz hale getirdi

İlçe Tarım Müdürlüğü, Manavgat Ziraat Odası ve TARSİM ekipleri, zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu 14 seranın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zarar gören seraların çoğunluğunun muz seraları olduğunu söyledi.

Karacalar Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Yılmaz, 8 dönümlük muz serasının neredeyse tamamen yıkıldığını kaydetti.

Yılmaz, muzların tam kesim zamanı olduğunu, bu nedenle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

İlçede dün etkili olan hortum nedeniyle seralar zarar görmüş, bazı ev ve ağılların da çatısı uçmuştu. Hortumun şiddetiyle savrulan otomobilin çarptığı 1 kişi yaralanmış, savrulan bazı araçlar da zarar görmüştü.