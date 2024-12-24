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Manavgat’ta hortum muz seralarını vurdu! O anlar kameraya yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumartesi günü etkili olan sağanak yağış sırasında meydana gelen hortum, muz seralarında büyük zarara neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, hortumun şiddetini ve seralarda oluşan tahribatı net bir şekilde ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Manavgat’ta hortum muz seralarını vurdu! O anlar kameraya yansıdı
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Hortum, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sularında Çengel sınırlarından başlayarak Örenşehir’e kadar uzandı. Bölgede bulunan seralar, hortum nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. Seraların 5 dönüm ile 25 dönüm arasında değişen alanları tamamen tahrip oldu.

Hortum muzlara zarar verdi

Seraların sadece örtü ve demir yapılarında değil, içerisindeki ürünlerde de ciddi kayıplar meydana geldi. Hortumun, muzların tam olgunlaşma dönemine denk gelmesi nedeniyle zarar daha da büyüdü. Muz ağaçları kesilip toplanmadan seraların altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Çiftçiler mağdur 

Bölgede çiftçiler büyük zarar ederken, doğal afetin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Muz üreticileri, seralarının yeniden inşası ve ürün kayıplarının karşılanması için destek bekliyor.

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