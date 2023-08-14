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Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

​​​​​​​Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahalede ediliyor.

 

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