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Manavgat’ta turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otellere turist taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Manavgat’ta turistleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde saat 08.00 sularında, Fatih Karataş'ın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. 

Kazada sürücü ile 18 Rus turist yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü.

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