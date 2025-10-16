  1. Ekonomim
Mango'nun telefon ve mail bilgilerini de kapsayan müşteri verileri ele geçirildi

İspanyol giyim markası Mango, siber saldırıya uğradığını ve bazı müşteri bilgilerinin çalındığını açıkladı. Şirket, kredi kartı ve kimlik bilgilerinin etkilenmediğini, ancak iletişim verilerine yetkisiz erişim sağlandığını doğruladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Modaes’in haberine göre Mango 14 Ekim’de siber saldırıya uğradı.

Şirket müşterilerinin verilerine "yetkisiz erişim" sağlandığını doğruladı. Ne kadar kullanıcının veri ihlalinden etkilendiği tam olarak bilinmese de iletişim bilgilerinin çalındığı belirtildi.

Mango çaldırılan kullancı verilerinin şunları kapsamadığını belirtti:

→ Kredi kartı bilgisi
→ Banka kartı bilgisi
→ Kimlik
→ Pasaport

Açıklamada operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.

Türkiye’den de bir ekşi sözlük yazarı Mango’dan şöyle bir bildirim geldiğini paylaştı:

"Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda mango olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: Yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve mango’nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir.

Mango bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek mango, veri koruma ajansını ve yetkilileri bilgilendirmiştir.

Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz."

