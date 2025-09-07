Manifest grubu hakkında "teşhircilik" soruşturması başlatıldı

  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldı. Grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubu, dün ilk +18 konserini İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konsere soruşturma açıldı. Konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:

“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…”

 

Erzurum konseri de iptal edilmişti

Türkiye turnesi kapsamında Erzurum’da sahne alması planlanan Manifest grubunun konseri iptal edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, iptale gerekçe olarak grubun sahne kıyafetlerini gösterdi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre altı kişilik grubun tercih ettiği sahne kostümleri belediye tarafından uygun bulunmadı. Yerel yönetim, bu gerekçeyle etkinliğe izin vermedi.

