Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, 6 grup üyesi yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Manifest grubu Türkiye turnesini iptal etti

Manifest grubu soruşturmanın ardından aldığı kararla Türkiye turnesini iptal etti. Yapılan açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz” denildi.

“Amacımız Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek”

Manifest soruşturmanın hemen ardından yaptığı açıklamada "Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz." diyerek amaçlarının Türkiye'yi tüm dünyada temsil etmek olduğunu dile getirmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu. Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Savcılık bu hareketlerin çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Grup üyeleri Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.