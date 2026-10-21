Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'a 3 yıla kadar hapis istemi
Hypers ajansı ve Manifest isimli müzik grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede, “müstehcenlik” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, Akış’ın konser ve sahne gösterilerinin içeriğinin belirlenmesi ve planlanmasında sorumluluk üstlendiğini ileri sürdü.
Hypers ajansı ve Manifest grubu kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı. Akış'ın "müstehcenlik" suçlamasından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame hazırlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları nedeniyle tutuklanan Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı.
Üç yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, Akış’ın "müstehcenlik" suçlamasından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Akış'ın, grubun konser ve gösterilerini organize ettiği, grubun finansal işlerini yönettiği ve sahne performanslarının planlanmasında rol aldığı belirtildi.
İddianamede, konserlerde sergilenen danslar, kıyafetler ve sahne görüntülerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği değerlendirildi.
Savcılık, şüphelinin yalnızca menajerlik yapmadığını; gösterilerin içeriğinin belirlenmesi, sahne şovlarının planlanması ve bunların yayımlanması süreçlerinde de sorumluluk üstlendiğini ileri sürdü.
Çocukların korunması, aile yapısı ve toplumsal ahlak bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda, şüphelinin eylemlerinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.