Manifest grubunun “teşhircilik” davasında gelişme: İmza zorunluluğu kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağı devam edecek
Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” iddiasıyla hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi görmeye başladı. Üyelerin imza şartını kaldıran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest adlı müzik grubunun konser görüntüleriyle “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
İlgili iddianamede, grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın cezalandırılmaları istendi.
Dosyayı kabul eden İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest’in hâkim karşısına çıkmasını gerektirmeyecek şekilde dosya üzerinden görmeye karar verdi.
Mahkeme dosyayı görmeye başladı, imza şartı kaldırıldı
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi 24 Ekim'de basit yargılama usulü ile yargılamaya dosya üzerinden başladı. İlk incelemenin ardından adlî kontroller hakkında ara kararını veren hâkim, üyelerin imza zorunluluğunu kaldırırken yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.
Basit yargılama usulü nedir?
Basit yargılama usulü, belli ağırlığa ulaşmayan suçlarda, duruşma yapılmaksızın, yazılı beyan ve savunma esasına dayanan bir yargılama usulüdür. Bu yargılama usulünde sanıklar, hâkim karşısına çıkmadan yargılanır.