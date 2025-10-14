Manifest üyeleri, hakim karşısına çıkmadan yargılanacak: Yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri sürecek
Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” iddiasıyla hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosyada üyelerin imza zorunluluğu ve yurt dışı çıkış yasağına devam kararı verildi. Adlî kontrol tedbirleri, İstanbul 49. Asliye Ceza hâkimi tarafından dosyayı işleme aldığı zaman değerlendirilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest adlı müzik grubunun konser görüntüleriyle “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
İlgili iddianamede, grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın cezalandırılmaları istendi.
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre dosyayı kabul eden İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest’in hâkim karşısına çıkmasını gerektirmeyecek şekilde dosya üzerinden görmeye karar verdi.
Adli kontrol tedbirleri devam edecek
Başlatılan soruşturmada ifade veren Manifest grubu üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla 9 Eylül’de serbest bırakılmıştı.
Grup hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tensip zaptı düzenleyen mahkeme, grup üyelerinin adlî kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.
Basit yargılama usulü nedir?
Basit yargılama usulü, belli ağırlığa ulaşmayan suçlarda, duruşma yapılmaksızın, yazılı beyan ve savunma esasına dayanan bir yargılama usulüdür. Bu yargılama usulünde sanıklar, hâkim karşısına çıkmadan yargılanır.