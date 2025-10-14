  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manifest üyeleri, hakim karşısına çıkmadan yargılanacak: Yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri sürecek
Takip Et

Manifest üyeleri, hakim karşısına çıkmadan yargılanacak: Yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri sürecek

Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” iddiasıyla hâkim karşısına çıkmadan yargılanacağı dosyada üyelerin imza zorunluluğu ve yurt dışı çıkış yasağına devam kararı verildi. Adlî kontrol tedbirleri, İstanbul 49. Asliye Ceza hâkimi tarafından dosyayı işleme aldığı zaman değerlendirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manifest üyeleri, hakim karşısına çıkmadan yargılanacak: Yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri sürecek
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest adlı müzik grubunun konser görüntüleriyle “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İlgili iddianamede, grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın cezalandırılmaları istendi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre dosyayı kabul eden İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Manifest’in hâkim karşısına çıkmasını gerektirmeyecek şekilde dosya üzerinden görmeye karar verdi.

Adli kontrol tedbirleri devam edecek

Başlatılan soruşturmada ifade veren Manifest grubu üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla 9 Eylül’de serbest bırakılmıştı.

Grup hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tensip zaptı düzenleyen mahkeme, grup üyelerinin adlî kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Basit yargılama usulü nedir?

Basit yargılama usulü, belli ağırlığa ulaşmayan suçlarda, duruşma yapılmaksızın, yazılı beyan ve savunma esasına dayanan bir yargılama usulüdür. Bu yargılama usulünde sanıklar, hâkim karşısına çıkmadan yargılanır. 

Altın fiyatlarındaki rekor artış Merkez Bankaları'nın yüzünü güldürdü: Milyarlarca dolar kazandılarAltın fiyatlarındaki rekor artış Merkez Bankaları'nın yüzünü güldürdü: Milyarlarca dolar kazandılarEkonomi
Mısır'daki tarihi Gazze zirvesinden ne çıktı, Türkiye nasıl değerlendiriyor?Mısır'daki tarihi Gazze zirvesinden ne çıktı, Türkiye nasıl değerlendiriyor?Gündem
Gündem
Adli Tıp Raporu çıktı: Güllü'nün ölüm nedeni netleşti
Adli Tıp Raporu çıktı: Güllü'nün ölüm nedeni netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kiraları artık devlet belirleyecek!
Kiraları artık devlet belirleyecek!
Boğaz’ın en pahalı noktası! Rus Oligark'ın villasının son hali görüntülendi
Boğaz’ın en pahalı noktası! Rus Oligark'ın villasının son hali görüntülendi
Eskişehir'de Halk Ekmek'e zam geldi
Eskişehir'de Halk Ekmek'e zam geldi
Gözaltına alınan Yalova İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi görevden uzaklaştırıldı
Gözaltına alınan Yalova İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi görevden uzaklaştırıldı
Mısır'daki tarihi Gazze zirvesinden ne çıktı, Türkiye nasıl değerlendiriyor?
Mısır'daki zirveden ne çıktı, Türkiye nasıl değerlendiriyor?