Manifest’e hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı, yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
Manifest grubu üyelerine “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla yargılandıkları davada üç ay 22 gün hapis cezasına verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrolü kaldırıldı.
T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolü kaldırıldı.
Ne oldu?
Türkiye'nin yeni kız grubu olarak adını duyuran Manifest'in, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Grup üyeleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol getirildi.