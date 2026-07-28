Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa etti: YENİ Parti'ye geçiyor

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Merhum Ferdi Zeyrek'in ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu, CHP'den istifa etti. Dutlulu'nun yarın Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katılacağı ifade edildi.

Dutlulu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet’te yer alan “Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır” bildirimini paylaşarak, “Yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

Dutlulu’nun yarın düzenlenecek katılım töreninde YENİ Parti rozetini takması bekleniyor.

Tören, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yerel basında yer alan haberlere göre Dutlulu’nun yanı sıra CHP’li belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve parti örgütlerinden çok sayıda isim de YENİ Parti’ye katılacak.

Manisa'da toplu geçiş beklentisi

Manisa’daki törenin yalnızca Dutlulu’nun parti değişikliğiyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Kentteki 14 ilçe belediye başkanının da Dutlulu ile birlikte YENİ Parti’ye geçmesi bekleniyor.

CHP Manisa il ve ilçe örgütlerinden yöneticiler ile kadın ve gençlik kolları üyelerinin de törene katılacağı ve yeni partiye geçişlerini açıklaması bekleniyor.

Özel'in aktardığına göre YENİ Parti'ye 200'ü aşkın belediye başkanının geçmesi bekleniyor.