  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili gözaltına alındı
Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın belediyeyle bağlantılı olmadığı, farklı illerde de gözaltılar bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili gözaltına alındı
Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. 

Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından açıklama yapılmayan Ceylan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Ceylan'ın gözaltı gerekçesine ilişkin kendilerine de resmi bilgi ulaşmadığını söyledi.

Ceylan’ın gözaltına alınmasının belediye ile bağlantısı olmadığı ve aynı soruşturma kapsamında farklı illerden şüphelilerin de gözaltına alındığı iddia edildi.

CHP'de "Yeni Parti" planı: Yaklaşık 80 milletvekilinin katılması bekleniyor, geçiş ağustos ayına sarkabilirCHP'de "Yeni Parti" planı: Yaklaşık 80 milletvekilinin katılması bekleniyor, geçiş ağustos ayına sarkabilirGündem