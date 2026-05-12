Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper açıklama yaptı

"Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır.

Ülkemizde uzun zamandır yaşanan ve yetkisiz bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen operasyonlardan dolayı Demirhan Gözaçan; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Belediyenin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı;

"Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisi başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Manisa halkımızın bilgisine sunarız."