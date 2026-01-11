Manisa deprem mi oldu? Manisa kaç büyüklüğünde deprem oldu? soruları gündem oldu. Gecenin geç saatlerinde yaşanan ve paniğe yol açan depremler nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Komşu illerde de insanların hissetmesiyle son depremler araştırılmaya başlandı.

MANİSA DEPREM Mİ OLDU?

EVET. Manisa’da gece saatlerinde 2 farklı deprem meydana geldi. Manisa'da sabaha karşı Yunusemre ilçesi merkezli iki deprem oldu.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.

MANİSA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.

Bundan 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.